شروط الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية والمؤهلات الجامعية

كلية الشرطة، هي حلم الكثير من طلاب الثانوية العامة، وأيضًا خريجي الجامعات من كليات الحقوق والتربية الرياضية، وغيرهم من التخصصات المطلوبة بالأكاديمية، لذا تفتح أبوابها أمام الراغبين في التقدم للدراسة بها والخدمة في جهاز الشرطة المصرية ووزارة الداخلية .

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط التقدم لكلية الشرطة لطلاب الثانوية وحاملي المؤهلات الجامعية.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية

تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما، بمجموع لا يقل عن 65%.

تقبل الكلية خريجي المؤهلات العليا الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث ققط).

يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وأبويه مصريين الأصل وغير مجنسين.

يكون المتقدم حسن السمعة وطيب السيرة.

ينطبق عليه كافة شروط اللياقة البدنية والصحية ويجتاز الاختبارات بنجاح.

ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة للشرف والأمانة، أو مدرج على قوائم الإرهاب.

ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

لا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 22 عام.

يشترط ألا يكون المتقدم متزوجًا، ويتعد بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لخريجي الجامعات

لا يقل طول المتقدم عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث.

لا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، والكشف الطبي والاختبارات النفسية.

ألا يكون مضى على تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي أكثر من عامين.

لا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا للحاصلين على المؤهل الجامعي، ولا يزيد عن 30 عامًا للحاصلين على الماجيستير، ولا يزيد عن 35 عامًا للحاصلين على الدكتوراة.