السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات إستشفائية للاعبى الزمالك بمران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى  لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا فى مباراة اتحاد المنستيري التونسي مساء الأمس في البطولة العربية، تدريبات استشفائيه بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

 

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مران الزمالك اليوم 

و توجه باقى اللاعبين إلى ملعب عكاظ لأداء المران  تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو استعداد للقاء الشباب السعودي المقرر  له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيه فى الجوله الثانيه لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

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