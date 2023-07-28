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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عاطل أنهى حياة عامل طعنًا بالسكين فى بولاق الدكرور|لهذا السبب

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

ضبطت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على عاطل بتهمة قتل عامل طعناً بالسكين لمعاتبته بالتعدي على شقيقته في منطقة بولاق الدكرور.

 

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عاطل أنهى حياة عامل طعنًا بالسكين فى بولاق الدكرور|لهذا السبب

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى قصر العيني يفيد بوصول عامل، 25 سنة، متوفى إثر طعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بها آثار طعنة نافذة بالبطن، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

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