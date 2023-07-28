بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.. ضبط خاطفي روح شاب المحلة

نجح رجال المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إلقاء القبض ثلاثة من أباطرة الإجرام وحملة الأسلحة البيضاء لارتكابهم جريمة قتل شاب وطعنه بأدوات حادة والشوم الشاب "إبراهيم .م" أحد الضحايا أثناء عمله بأحد محلات التجارية المخصصة للغسيل السيارات بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى.

وكانت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة شهدت واقعة وفاة شاب عشريني وإصابة طفل بطعنات غادرة على أيدي مجموعة من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء والشوم، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بتعدي بلطجية من الخارجين عن القانون من حاملي الأسلحة البيضاء والشوم على شاب أثناء تواجده بمحل عمله بأحد محلات غسيل السيارات أمام مخزن الأنابيب بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بفريق بحث جنائي لسرعه ضبط الجناة مرتكبي الواقعة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين الثلاثة.