العسل والفواكة حلويات مفيدة للجسم.. طبيب يكشف مفاجأة

كشفت طبيب أمراض جلدية روسي، أن تناول العسل والفواكة تعتبر من الحلويات المفيدة للجسم، حيث تعد الحلويات خطرة لاحتوائها على الكثير من الكربوهيدرات المكررة والتي تكون خطرة على الصحة.

وأوضح الطبيب، أن السبب يرجع لذلك امتصاصها بسرعة في الدم، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر والأنسولين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية.

ومع ذلك هناك أيضا حلويات صحية يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة،ومن بينها في المقام الأول الفواكه والتوت والخضروات الحلوة، وتحتوي الحلويات الطبيعية على الألياف التي تتوفر بكثرة في كل من التوت والعليق والتفاح والكمثرى (الإجاص) والبرتقال والمشمش، كما إنها تساعد على تطبيع وظيفة الأمعاء وتنظيم مستويات الكولسترول وتساعد كذلك على خفض مستويات السكر في الدم.

وبالإضافة إلى السكريات الطبيعية، هذه الأطعمة غنية أيضا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الثمينة.

وهناك حلوة أخرى مفيدة وهي العسل، حيث يحتوي

على فيتامينات "B" وأحماض الأسكوربيك والبانتوثينيك وحمض الفوليك، بالإضافة إلى عناصر كيميائية مهمة مثل الكالسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، والحديد والفوسفور، والزنك وغيرها، كنا ان له خصائص مضادة للبكتيريا لأنها تحتوي على مواد تمنع مسببات الأمراض من التكاثر، وله تأثير إيجابي على النوم ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

وتعتبر حبوب الكاكاو مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والعناصر النزرة المهمة للصحة، مثل المغنيسيوم والفلور وكذلك الدهون الثمينة وأحماض الكاكاو العضوية.