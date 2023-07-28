خطوات تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج

مبادرة جديدة أعلنتها الحكومة المصرية تضمن تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج، وذلك بعد أن تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

وذلك نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وحرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج فقد قررت فتح باب التسجيل تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج، وإليكم الخطوات.

فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 لمدة 30 يوما.

يتم استقبال كل الطلبات ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما ومن تجاوزوا سن 30 عاما.

لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع:-

الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب صورة من جواز السفر وتاريخ الميلاد، إضافة إلى تاريخ مغادرة البلاد والدولة المقيم فيها، وكذلك البريد الإلكتروني.

أيضًا البيانات البنكية الخاصة بالإيداع متضمنة اسم البنك والفرع خارج البلاد واسم الحساب والسويفت كود ورقم حافظة الإيداع وتاريخها.

المبلغ المطلوب سداده بـ 5 آلاف دولار أو يعادله باليورو.

هذا وتهيب وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

جاري إعداد الإنفو..