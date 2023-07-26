الأربعاء 26 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تمهل 6 شركات أسبوعًا لإرسال هيكل المساهمين

تداولات البورصة
تداولات البورصة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 6 شركات مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في يونيو 2023.

وأوضحت البورصة، في بيان أن قائمة الشركات ضمن كل من  النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وبى اى جى للتجارة والاستثمار، وجى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

كما ضمنت كل من شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، والحفر الوطنية، وأسمنت سيناء.

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