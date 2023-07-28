نصائح مهمة لعدم الإصابة بضربة شمس أثناء الموجة الحارة.. فيديو

وجه الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، نصائح مهمة لمواجهة تأثير الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.

ونصح سمعان، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب المياه بكثرة، مناشدًا بأهمية توعية المواطنين على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف إن الموجة الحارة أو القبة الحرارية تحدث كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ولكن هذا العام تخطت الظاهرة 13 يومًا، وهو ما جعل العالم يشعر بشدة الحرارة، محذرًا من اقتراب ارتفاع حرارة الأرض درجة ونصف درجة مئوية.

وأشار إلى أن زيادة معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة من العوامل التي زادت من الشعور بحدة الطقس، منوهًا بأن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت هى الأساس وليس الاستثناء.

نصائح لتجنب الإصابة بضربة شمس خلال الموجة الحارة:

- شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى أثناء الموجة الحارة، لتجنب الجفاف والتعرض للحرارة الشديدة، ينصح بتناول العصائر الطبيعية والمشروبات الرياضية التي تحتوي على الكثير من الأملاح والمعادن الأساسية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة والثقيلة والمصنوعة من الأقمشة الصناعية.

- استخدام واقي الشمس والقبعات والنظارات الشمسية لتقليل تعرض الجلد والعينين لأشعة الشمس الضارة.

- تجنب التعرض للشمس المباشرة خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، وتفضل البقاء في الأماكن المظللة والمكيفة.

- تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة في الأوقات الحارة، والبحث عن الأنشطة الرياضية المناسبة خلال الأوقات الأكثر برودة في اليوم.

- تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية والحارة، وتناول الوجبات الخفيفة والمنعشة مثل الفواكه والخضروات والسلطات.

- الراحة والاسترخاء في الأماكن المكيفة وتجنب التوتر والإجهاد الناتج عن الحرارة.

- الحرص على متابعة حالة الصحة الشخصية والبحث عن العلامات والأعراض المحتملة للإصابة بضربة شمس، مثل الصداع والدوخة والغثيان والتعرق الشديد والحمى.

- البحث عن المساعدة الطبية الفورية في حالة وجود أعراض غير طبيعية أو في حالة الإصابة بضربة شمس.

- تجنب البقاء في السيارة لفترات طويلة خلال الموجة الحارة، إذ يمكن أن ترتفع درجة الحرارة بسرعة داخل السيارة وتزيد من خطر الإصابة بضربة شمس.