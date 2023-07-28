هروب جماعي للشواطئ لتفادى موجة الحر بالإسكندرية

زحام كبير بشواطئ الإسكندرية

أصابت موجة الحرارة الشديدة التى تضرب الإسكندرية حالة من الهروب الجماعى للمواطنين إلى الشواطئ التى شهدت زحامًا شديدًا، خصوصًا مناطق شرق الإسكندرية فى سيدى جابر وشاطئ ستانلى حتى أبو قير، وكذلك فى غرب الإسكندرية بالعجمى والنخيل.

توافد الآلاف من المواطنين، اليوم الجمعة، على شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 65 شاطئًا، هربًا من موجة الطقس الحار التي تتعرض لها البلاد، ويسود طقس حار على أنحاء المدينة الساحلية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 33 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وسرعة الرياح 21 كيلو مترًا / الساعة، والرطوبة 65%.

وسجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال متزايدة، منذ الساعات الأولى صباح اليوم، تراوحت بين 80 إلى 100% في شواطئ القطاع الشرقي، و50% بشواطئ العجمي والقطاع الغربي حتى الآن.

ورفعت أبراج الإنقاذ بشواطئ شرق وغرب الإسكندرية الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول، فيما كان لـ «رحلات اليوم الواحد» القادمة من المحافظات المجاورة والأقاليم النصيب الأكبر بالشواطئ كافة التي شهدت توافد أتوبيسات الرحلات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يجري متابعة التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية.

ولفت رئيس إدارة السياحة والمصايف إلى المتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، فضلًا عن تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج على الشواطئ لضمان سلامة المصطافين.