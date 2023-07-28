تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل جاره الشاب "بطعنة في القلب"، بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

طعنة في القلب تنهي حياة شاب علي يد جارة فى السلام

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لأحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، فقام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

انتحار فتاة بقرص "غلة" لرسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

في واقعة اخري ، استقبلت مستشفى بلبيس المركزي في محافظة الشرقية، جثمان فتاة، إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ الغلال، وذلك لرسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول نورا، 17 عامًا، طالبة بالصف الثالث في الشهادة الثانوي الأزهري، ومقيمة في قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، جثة هامدة.

أوضحت التحريات الأولية والكشف الطبي وفاة الفتاة إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية واكتشفت رسوبها في الامتحانات.

تم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها.