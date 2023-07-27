فك لغز العثور على جثمان بأحد شوارع دار السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات العثور علي جثة شخص عثر عليها في أحد الشوارع فى دار السلام وتم القبض على عاطل وراء الواقعة فيما نقل الجثة إلى المشرحة.





تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة شخص فى دار السلام، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث تبين أن عاطل طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة منذ أيام بسبب خلافات جيرة، وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.



بينما نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



فيما نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.