بوتين: عهد القطبية الأحادية في العالم انتهى (شاهد)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي بمثابة ورثة للنظام الاستعماري وروسيا تهتم بالتعاون الوثيق مع بلدان أفريقيا، مضيفًا: “عهد القطبية الأحادية في العالم قد انتهى”.

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القمة الأفريقية الروسية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي

وأضاف “بوتين” خلال كلمته في القمة الأفريقية الروسية، اليوم الجمعة، أن القمة الأفريقية الروسية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي، مؤكدا أن روسيا وأفريقيا تربطهما سعي واحد في تحقيق التنمية والتعاون.

مشاركة قادة أفريقيا في القمة تؤكد السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك

وشدد الرئيس الروسي، على أن مشاركة قادة أفريقيا في القمة تؤكد السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك، مضيفًا أن الوقت قد حان لتصحيح العدالة التاريخية تجاه البلدان الأفريقية.

وأشار بوتين إلي أنه أمس تم الإعلان عن توريد 25 لـ 50 ألف طن، من الحبوب خلال الـ ثلاث أشهر المقبلة، لـ 6 دول أفريقية بشكل مجاني.