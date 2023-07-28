بوتين: زيادة التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا يتطلب التعامل بالعملات الوطنية (فيديو)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بعض مظاهر الاستعمار ما زالت موجودة داخل قارة إفريقيا، مضيفًا: "لا نسمح باستخدام سياسة القواعد بدلا من القوانين والذي يضع القواعد هو الغرب".

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يوجد علاقات متينة تربط بين روسيا وإفريقيا

وأضاف “بوتين” خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية لليوم التاني اليوم الجمعة، أن هناك علاقات متينة تربط بين روسيا وإفريقيا، ونعمل على توسيع الشراكة الإستراتيجية مع إفريقيا.

التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".

القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما

ونوه إلى أن القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا، مشيرًا إلى أن زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.



