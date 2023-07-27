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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية .. شوط سلبي بين الهلال السعودي والأهلي الليبي

البطولة العربية لكرة
البطولة العربية لكرة القدم

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي ، خلال المواجهة المقامة بينهما الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ، في أولى جولات دور المجموعات من البطولة العربية.
 

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التعادل يحسم مواجهة السد والوداد بأولى مواجهات البطولة العربية


وأقيمت اليوم الخميس 4 مواجهات في منافسات البطولة العربية : السد القطري أمام الوداد المغربي وانتهت بالتعادل السلبي ، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي وانتهى اللقاء بتفوق الأخير بهدف من دون رد ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي .

الزمالك يبدأ مشواره غدًا

ويبدأ فريق الزمالك مشواره في فعاليات البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم  يلاقي فريق النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

وشهدت قائمة الزمالك في منافسات البطولة تواجد كل من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

 

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