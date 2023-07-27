التعادل يحسم مواجهة السد والوداد بأولى مواجهات البطولة العربية

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة السد القطري والوداد المغربي ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات للبطولة العربية.





وتقام مساء اليوم الخميس أربع مواجهات لحساب البطولة المسماة خلال نسختها الحالية بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال على النحو التالي : السد القطري أمام الوداد المغربي ، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي .

الزمالك في البطولة العربية ..

وعلى صعيد متصل يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهاته في منافسات البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الأبيض في منافسات البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.