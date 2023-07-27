عاجل
رئيس الوزراء يعلن قرارا جديدا لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء (شاهد) مدبولي عن تخفيف الأحمال: نستهلك 129 مليون م3 من الغاز والمازوت وقت الذروة (شاهد)
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مواجهة السد والوداد بأولى مواجهات البطولة العربية

البطولة العربية
البطولة العربية

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة السد القطري والوداد المغربي ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات للبطولة العربية.
 

txt

الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة بطل تونس في السادسة مساء غدٍ


وتقام مساء اليوم الخميس أربع مواجهات لحساب البطولة المسماة خلال نسختها الحالية بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال على النحو التالي : السد القطري أمام الوداد المغربي ، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي .

الزمالك في البطولة العربية ..

وعلى صعيد متصل يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهاته في منافسات البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم  يواجه النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الأبيض في منافسات البطولة كل من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

مواد متعلقة

الزمالك بزيه الرسمي أمام الاتحاد المنستيري بأولى مبارياته في البطولة العربية

موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

منتخب مصر للجولف يستهل مشوار البطولة العربية بمواجهة ليبيا وفلسطين.. غدًا

موعد أول مباراة لـ الزمالك في البطولة العربية
الجريدة الورقية