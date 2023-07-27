الأسبوع المقبل تسليم الكارت الموحد على مواطني بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد بدء صرف الكارت الموحد للمواطنين الأسبوع القادم، وهو بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من الماكينات الموجودة لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى لبريد المصرى أو الماكينات الأخرى.

ستضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، ومن المقرر فتح حساب شخصي لكل مواطن فى البريد المصرى مع تسجيل بيانات الر قم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول.



وسوف يتلقى أصحاب البطاقات التموينية رسالة نصية على هاتف رب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب البريد أو مكتب تموين ، هو زوجته وأولاده الاكبر من ١٦ سنة لاستلام الكارت الموحد الخاص به والمدن عليه جميع أفراد الأسرة المستفيدين من السلع التموينية والخبز .



واشارت المحافظة إلى أن مراكز استلام الكارت الموحد مكاتب البريد ومكاتب التموين والتأمين الصحى ومحافظة بورسعيد على أن يتم استلام الكارت خلال شهر من تاريخ وصول الرسالة النصية على الهاتف المحمول .وعند الإعلان عن تفعيل خدمات التموين يتوجه رب الأسرة لاقرب مخبز او بدال لاستلام الحصة التموينية أو الخبز ويعمل الكارت الموحد بنفس طريقة بطاقة التموين دون اى تغيير ومع اول عملية صرف للسلع التموينية أو الخبز بالكارت الموحد يتم إيقاف بطاقة التموين .



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد ..وهو كارت يضم كافة الخدمات التموينية وخدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات الإلكترونية ومعاش تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات الالكترونية على أن يتم البدء بمحافظة بورسعيد وبالفعل تم طباعة ٥٠٠ ألف كارت وجارى تسليمها الأسبوع القادم