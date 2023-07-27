النصر يطير إلى السعودية فور انتهاء ودية أنتر ميلان لمواجهة الشباب غدا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من ملعب مباراة إنتر ميلان في دورة اليابان الودية، إلى المطار مباشرة للتوجه إلى مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الأنباء أن بعثة النصر تحركت مباشرة عقب مباراة إنتر ميلان إلى المطار للتوجه إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الشباب المقرر لها غدًا في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

النصر يتعادل مع إنتر ميلان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة النصر وإنتر ميلان بهدف لكل منما والتي جمعت بينهما اليوم في إطار منافسات جولة اليابان الودية والتي يشارك فيها العالمي بنجومة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

سجل النجم عبد الرحمن غريب هدف التقدم للنصر في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب دافيد فراتيسي من اقتناص هدف التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 44.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: تيليس - مادو – لاجامي - س الغنام

الوسط: برزوفيتش - فوفانا - غريب

الهجوم: تاليسكا - خ الغنام - رونالدو

وكان النصر قد تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين ضمن منافسات الدورة الودية باليابان، وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو و تاليسكا ونجم الوسط الوافد الجديد الكرواتي بروزوفيتش.