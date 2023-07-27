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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مباراة النصر وإنتر ميلان في دورة اليابان

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة النصر وإنتر ميلان بهدف لكل منما والتي جمعت بينهما اليوم في إطار منافسات جولة اليابان الودية والتي يشارك فيها العالمي بنجومة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

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النصر يتعادل مع إنتر ميلان في الشوط الأول

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تشكيل النصر السعودي أمام إنتر ميلان .. رونالدو في الهجوم

سجل النجم عبد الرحمن غريب هدف التقدم للنصر في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب دافيد فراتيسي من اقتناص هدف التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 44.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي                  

الدفاع: تيليس - مادو – لاجامي - س الغنام 

الوسط: برزوفيتش - فوفانا - غريب 

الهجوم: تاليسكا - خ الغنام - رونالدو

وكان النصر قد تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين ضمن منافسات الدورة الودية باليابان، وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو و تاليسكا ونجم الوسط الوافد الجديد الكرواتي بروزوفيتش.

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