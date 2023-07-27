نهلة مختار: نستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%

قالت نهلة مختار، مدير عام العلاقات الخارجية والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر، إن غارنييه تكرس جهودها للجمال الأخضر (Green Beauty) والاستدامة.

أضافت أنها تلتزم بإنتاج المزيد من التركيبات الطبيعية باستخدام مكوّنات مستدامة ومن مصادر لتجارة عادلة، وبإحداث ثورة في صناعة العناية بالجمال من أجل مستقبل أفضل.



أشارت إلى أنها تأخذ إلتزامها بالبيئة بجديّة عالية، وتنتج منتجاتها في مصانع تستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتعمل بنشاط للتحوّل إلى عمليات تصنيع أكثر استدامة.

أوضحت أنها تكرس جهودها لتقليل النفايات البلاستيكية من خلال استخدام عبوات لمنتجاتها من بلاستيك مُعاد تدويره وقابل لإعادة التدوير، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري (circular economy) وتقليل الأثر البيئي إلى أدنى حدّ.

تابعت أنه كجزء من مهمتها في الالتزام بالجمال الأخضر (Green Beauty)، تتميّز جميع تركيباتها بأنها نباتية، مع ضمان عدم استخدام أي مكونات مشتقة من الحيوانات، كما أنها تلتزم بزيادة استخدام المكوّنات على أساس حيوي في منتجاتها. وبحلول عام 2023، ستكون 95% من تركيباتها على أساس حيوي، مما يساهم في اتباع نهج أكثر استدامة للجمال.

أكدت أن المنتجات تتميز باعتمادها من قبل Cruelty Free International، مع ضمانها بعدم إجراء أي اختبار على الحيوانات خلال أي مرحلة من مراحل تطوير المنتجات، وتقدم دعمها إلى أكثر من 1000 مجتمع في جميع أنحاء العالم من خلال مصادر للتضامن، إلى جانب تعزيز ممارسات التجارة العادلة ودعم سبل العيش المستدامة.