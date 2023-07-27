طريقة عمل ناجتس السلمون بخطوات بسيطة

ناجتس السلمون من أطيب وصفات الناجتس التي يمكن صنعها، وتتميز بطعم شهي ومميز بسمك السلمون، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بجانبه أطباق الصلصات والسلطات اللذيذة.

ناجتس السلمون

مقادير ناجتس السلمون

- السلمون : كيلو (منظف)

- دقيق : نصف كوب

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- بقسماط : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 1 حبة

- الماء : ملعقة كبيرة

ناجتس السلمون

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق، والثوم البودرة، وملعقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل أسود، ثم أضيفي قطع السلمون وقلبيها بالتتبيلة حتى تتغطى بالكامل.

في وعاء جانبي صغير الحجم، اخلطي البقسماط مع كمية الملح المتبقية ورشة فلفل أسود.

اخفقي البيض مع الماء في وعاء صغير باستخدام شوكة واتركيه جانباً.

غمّسي قطع السلمون بمزيج البيض، ثم بخليط البقسماط.

سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي قطع السلمون وقلبيها حتى تتحمر وتنضج، ثم صفيها من الزيت وضعيها على محارم ورقية لتتشرب الزيت الفائض منه وضعيه في طبق التقديم وقدميه.