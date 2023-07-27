محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمرحلتها الأولى.

يأتي هذا تزامنا مع البدء الفعلي لتسليم عدد من مشروعات المبادرة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، بجانب الوقوف على آخر الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ بها، ومتابعة تلافي ملاحظات مسئولي دار الهندسة على المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، وممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبري، ووفد شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، ورئيس وحدة "حياة كريمة" بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلى الهيئات وشركات المرافق.

تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والصحة، والمجمعات الخدمية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع علي ضرورة الوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، على المشروعات التى تم نهوها، وتقديم ملاحظات للإستلام الإبتدائي للمشروعات التى قاربت علي الإنتهاء، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ إن وجدت، موجهاً مسئولي جهاز التعمير بوضع جدول زمنى خلال أسبوع من الآن لإستلام الأماكن والمنشآت التى تم نهوها، مع ضمان وجود آليات تضمن جودة الإستلام، وعمل محضر إدارى لكل منشأة والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات عند الاستلام الفعلي.

بدء تسليم مشروعات حياة كريمة استعدادا لدخولها الخدمة بالفيوم

ولفت المحافظ، إلى أنه تم التسليم الإداري لمعظم المنشآت بقرية قلهانة، بجانب الإعداد لتسليم مبني الوحدة الصحية بالقرية نفسها خلال الشهر القادم.

يجرى العمل على تسليم الوحدة الصحية بمنشأة عبد المجيد، والوحدة الصحية بقرية والي ميزار بمركز يوسف الصديق ـ قريباً ـ بعد أن بلغت معدلات التنفيذ بهما نسباً عاليةً، موجهاً بوضع برنامج لتسليم كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم، خاصة في قطاعي الصحة والإسعاف، والمجمعات الزراعية والخدمية خلال الأسبوع الذي يليه، ومراكز الشباب والرياضة خلال الأسبوع الثالث، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الأمثل لكافة أراضي الشباب والرياضة غير المستغلة تبعاً للشروط التى تقرها وزارة الشباب والرياضة.

كما تابع محافظ الفيوم، آخرمستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع الطرق، حيث شدد علي إنهاء أعمال شبكات المرافق بالطرق لسرعة البدء في رصفها، وحصر الطرق الداخلية في جميع قري المبادرة والعمل علي الإنتهاء منها في أسرع وقت، مع الأخذ في الإعتبار العمل علي جودة التنفيذ وتلافي الأخطاء أثناء تنفيذ أعمال الرصف، علي أن يتم رصد موازنة محلية من المحافظة لتنفيذ الطرق الرئيسية الرابطة بين المراكز والقرى بعد الانتهاء من أعمال المرافق.

وأكد المحافظ، على وضع رؤية واضحة لخطة التدارك بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمنى مضغوط لتلك الخطة، بجانب وضع خطة مشتركة من خلال التنسيق المتبادل بين مسئولي مجلسي مديني إطسا ويوسف الصديق، ومسئولى الغاز، والاتصالات، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ودار الهندسة، لسرعة إنهاء المشروعات العالقة والتى يوجد بها تداخلات فيما بين هذه القطاعات، موجهاً رئيس وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، بعمل جروب "واتس آب" يجمع هذه القطاعات مع بعضها البعض، مع ضم محافظ الفيوم لتلك المجموعة للتواصل المباشر فيما بينهم.

كما أكد محافظ الفيوم، بتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تسليم مشروعات "حياة كريمة" التى تم الانتهاء منها، ووضع برنامج زمنى واضح لتسليم المشروعات الجاري تنفيذها، وفك التداخلات بين القطاعات، مطالباً مسئولى دار الهندسة، بإعداد تقرير مفصل ودقيق بكافة مشروعات المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، لتكون بمثابة مرآة موضحة لما يحدث على أرض الواقع للعمل من خلالها لتسليم المشروعات، مع سرعة عقد لقاء تنسيقي بين مسئولى الغاز والاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لفك التشابكات فيما بينها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولوا شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات.