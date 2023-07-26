كولر بعد التعادل مع المصري: الموسم لم ينتهي ونستعد لكأس مصر

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بإنتهاء مسابقة الدوري المصري، وذلك بعد تعادله مع المصري البورسعيدي سلبيًا، لينهي مسيرة المسابقة المحلية للموسم الحالي.

وتحدث كولر في المؤتمر الصحفي وقال: «كان هناك هدوء، والمنافس تحصل على بعض الفرص في الشوط الأول وفرصة في آخر الشوط الثاني، بينما سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني».

وتابع كولر تصريحاته: «سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وعلى تركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة».

وعن الجدية في التعامل مع المباريات، قال كولر: «نحن نتعامل بجدية مع كل المباريات، لأننا نمثل ناديًا كبيرًا يشجعه مئات الملايين وينتظرون دائمًا الأفضل، لذا أنقل هذا الشعور للاعبين لأنني أحب أن أجد اللاعبين في كل لحظة يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة، لإسعاد الجماهير وتقديم ما يستحقونه».