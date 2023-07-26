أنقذت العناية الإلهية ، سيدة وطفليها ، بعدما حاولت سيدة من مركز ديروط بمحافظة أسيوط، إنهاء حياتها هي وطفليها بتناول سم الفئران، إثر مرورها بأزمة نفسية.

حكاية “ هاجر ” التي حاولت إنهاء حياتها وطفليها بسم الفئران

وكانت البداية بتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط ، يفيد بورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي، بوصول سيدة ونجليها مصابين بحالة إعياء شديد إثر تناولهم سم فئران، وتم حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وبالفحص والمعاينة تبين تناول سيدة تدعى هاجر. س. ث، يبلغ عمرها 23 عاما، من مركز ديروط بمحافظة أسيوط سم فئران، وإعطاء نجليها عادل. أ. ع، يبلغ عمره 5 سنوات، وكريم. أ. ع، يبلغ عمره 4 شهور، من نفس السم، في محاولة منها لإنهاء حياتهم جميعا لمرورها بأزمة نفسية.

وأنقذت العناية الإلهية الأم ونجليها، حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى ديروط المركزي، وتم حجز الأم بقسم الباطنة، وحجز الطفلين بقسم الأطفال وعمل الإسعافات الأولية لهم وإنقاذهم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخري ،لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي قبل مدخل مدينة دمو وأبوصير اتجاه محافظة الفيوم مساء اليوم الأربعاء.

وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف، إلى مكان البلاغ على الفور.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مدخل مدينة دمو وأبو صير باتجاه الفيوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.