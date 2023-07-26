قبول طعن متهمين بالشروع في إنهاء حياة شخصين وتخفيف الحكم لـ5 سنوات

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا لمتهمين اثنين شرعوا في إنهاء حياة وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها حضوريا بمعاقبة متهمين إثنين شرعوا في إنهاء حياة شخصين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة، وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيهاً عما أسند اليهم من اتهام وألزمتهما المصاريف الجنائية.

الشروع في إنهاء حياة المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في إنهاء حياة المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات بينهم ، بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر (بندقيتين اليتين بندقية خرطوش) وتربصوا لهما بالمكان الذي ايقنوا سلفا مرورهما منه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية فأحدثوا اصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحهما إلا إنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.