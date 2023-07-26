الرئيس السيسي: القمة الروسية الأفريقية سيكون لها نتائج عظيمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تُقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية، مُهنئًا موسكو بمُناسبة مرور 80 عامًا على العلاقات الروسية المصرية.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الأربعاء، أكد بوتين خلال لقائه مع نظيره السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر:

ونوه بوتين إلى أن هذا العام، "بعد شهر واحد بالضبط"، يُوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وأضاف: "على مدى هذه السنوات، وعلى مدى هذه العقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعًا خاصًا ومكانة خاصة، لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس، لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية كل شيء يجري وفقًا للخطة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ثلث حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا يتم مع مصر.

وتابع: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 28.8٪ العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7٪ أخرى عن العام الماضي".

وأكد الرئيس السيسي، أن القمة الروسية الأفريقية سيكون لها نتائج عظيمة، مُشيرًا إلى أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضًا على مستوى القارة الأفريقية.