السيسي يوجه الشكر لبوتين على دعم مفاعل الضبعة النووي.. مشروع عملاق ورائع

عرضت قناة رئاسة الجمهورية على موقع الفيديوهات القصيرة “يوتيوب” بثًا مباشرًا يرصد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج حيث تعقد القمة الروسية الأفريقية.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس بوتين على الدعوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تلبية الدعوات التي تعزز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا.

ولفت إلى أن مصر تقدر دعم روسيا ورئيسها فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أنه مشروع عملاق ورائد، ودعم روسيا واضح ومهم لمصر.

ووجه الشكر إلى إنشاء روسيا منطقة اقتصادية لوجيستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مهنئًا بمرور 80 عامًا على العلاقات الروسية الأفريقية.

وتوقع الرئيس السيسي أن تكون للقمة الأفريقية الروسية مخرجات عظيمة ومهمة تدعم القارة السمراء وتعظم من الموارد، لافتًا إلى أن قادة أفريقيا قوبلوا بحفاوة كبيرة في قمة 2019 وحققت نتائج جيدة.