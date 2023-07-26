عاجل.. اجتماع بين السيسي وبوتين (شاهد)

عرضت قناة رئاسة الجمهورية على موقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب" بثًا مباشرًا يرصد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج حيث تعقد القمة الروسية الإفريقية.

ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الرئيس بوتين، قائلًا: “اسمحلي، توجيه الشكر على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”، منوهًا أن مصر حريصة على تلبية الدعاوي المختلفة سواء لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين أو على مستوى تطوير التعاون بين روسيا وأفريقيا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ ساعات، إلى مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، إذ عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة الكثير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

أضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.