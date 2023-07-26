وزير الرياضة يتواصل مع زياد السيسي لتهنئته ببرونزية بطولة العالم

تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة-عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع اللاعب زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح لتهنئته ببرونزية بطولة العالم لسلاح السيف في ايطاليا.

واشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود التي يبذلها اللاعب زياد السيسي والمستوي الفني الذي ظهر به خلال العامين السابقين بفضل منظومة السلاح المصري المتميزه والتي تعد احدي عناصر المنظومة الرياضية المصرية الناجحة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي مواصلة دعم ورعاية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية مساندتهم وتهيئة الاجواء لهم في ضوء السعي نحو خلق حالة كبيره من التركيز استعدادا لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ والمنافسة علي تحقيق ميداليات اوليمبية بها.

كما أكد الوزير على دعم الحكومة المصرية للرياضة والرياضيين، والتزامها بتوفير الدعم اللازم لتطوير الرياضة في مصر .

وتعد ميدالية زياد السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح، هي إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية، حيث يضيف هذا الإنجاز مزيدًا من الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف الرياضات، ويؤكد على مكانة مصر بين دول العالم في هذه الرياضة.