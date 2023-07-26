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الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تصل بجلسات التخاطب لتنمية المهارات والتكامل الحسي لـ الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية - إدارة قادرون باختلاف، جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب علي مستوي المحافظات ، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج "جسور الأمل" ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية .

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ووصلت الجلسات لمركز شباب الصف بمحافظة الجيزة ، من خلال تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم  بالإضافة إلي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

وتقدم الخدمات مجانا ، أما مواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم  الخميس من كل أسبوع ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.


 

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