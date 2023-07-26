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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "فيا VIA"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع 
مؤسسة ندى لطرق مصرية آمنة بدعم من شركة Total Energies، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي يحمل شعار (فيا VIA)، لأعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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الشباب والرياضة تصل بجلسات التخاطب لتنمية المهارات والتكامل الحسي لـ الجيزة

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الشباب والرياضة تنفذ تدريب برنامج "مشواري" بمعسكرات للنشء بالجيزة

ويستهدف البرنامج "فيا VIA" تعليم التنقل الأمن والسلامة علي الطريق للأجيال القادمة، حيث يتضمن البرنامج جلسات تدريبية للطلائع لتعليمهم مبادئ التنقل الأمن على الطريق وتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم وحياة غيرهم من خلال التعرف على (السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على الطريق وكيفية تجنب التصادم، العلاقة بين السلوك الأمن في الشوارع أو الطرق وكيفية حماية النفس، التفاعل وتكوين رسائل إبداعية للسلامة على الطرق وإنشاء خطط عمل لتنفيذ تدابير السلامة على الطرق).

ويعتمد البرنامج على مجموعة من مناهج التعلم المبتكرة، فالمحتوى التدريبي تم تصميمه على يد متخصيين في مجال السلامة على الطرق.

وقدم المشاركون في مجموعات ضمت من 3-5 عروض لتوصياتهم ومقترحاتهم للمخاطر التي تم تقييمها في شكل ملصق فني (لوحة فنية / رسمة) وعرض الأعمال الفنية أو الملصقات على جمهور أوسع من خلال منصات التواصل المختلفة للكيان أو المؤسسة.

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