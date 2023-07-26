عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسب النجاح في 3 مواد جديدة د. إسماعيل عبدالغفار يكشف للوفد تفاصيل إقامة أكبر مسابقة للبرمجة بمشاركة 115 دولة عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو) مصير حفل ترافيس سكوت في مصر .. بيان جديد للشركة المنظمة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصيف المُميت.. ارتفاع درجة الحرارة يصيب بنوبات قلبية وأمراض مزمنة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

 كشفت دراسة نشرت في مجلة Circulation، أن ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة تلوث الهواء بالجسيمات، يزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

 

txt

أزياء صيف 2023 تناسب ارتفاع درجات الحرارة.. اختارى ما يناسبك

txt

اشتعال السيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. كيف اتصرف

 ووفقًا للدراسة، أن ارتفاع درجة مع تلوث الهواء يتسببان معًا في مضاعفة خطر الإصابة بنوبة قلبية تؤدى إلى الوفاة.

 

 وذكرت " سي إن إن "أن الدراسة العلمية التي نشرتها مجلة Circulation، أن البرد الشديد يتسبب كذلك في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

 

 ضحايا الحر والبرد:

 

 واعتمدت الدراسة في نتائجها على أكثر من 202 ألف حالة وفاة بأزمة قلبية، بين عامي 2015 و2020، في مقاطعة جيانغسو بالصين.

 

 وأشارت الدراسة إلى أن درجات الحرارة المتطرفة، سواء المرتفعة أو المنخفضة، وزيادة نسبة التلوث، جميعها عوامل ترتبط بزيادة نسبة الوفيات من النوبات القلبية، خصوصًا بين كبار السن والنساء.

 

 درجات حرارة قاتلة:

 واعتبرت أن خطورة الحرارة المرتفعة تبدأ في درجات تتراوح بين 28 درجة مئوية إلى 36.6، وخلال موجة الحر التي استمرت يومين بهذا المعدل، كان خطر الوفاة من نوبة قلبية أعلى بنسبة 18 في المئة.

 

 وأضافت الدراسة أنه خلال موجة حر استمرت أربعة أيام عندما تراوحت درجات الحرارة بين 35 درجة إلى 43 درجة، كان خطر الوفاة من نوبة قلبية أعلى بنسبة 74 في المئة.

مواد متعلقة

أستاذ مناخ: نشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة (فيديو)

الرطوبة كلمة السر وراء ارتفاع درجات الحرارة

بشرى سارة.. موعد انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع درجات الحرارة

“المصطافين في نعيم”.. "فيس كيني" لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات مرورية لتفادى حرائق السيارات
الجريدة الورقية