الصيف المُميت.. ارتفاع درجة الحرارة يصيب بنوبات قلبية وأمراض مزمنة

كشفت دراسة نشرت في مجلة Circulation، أن ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة تلوث الهواء بالجسيمات، يزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

ووفقًا للدراسة، أن ارتفاع درجة مع تلوث الهواء يتسببان معًا في مضاعفة خطر الإصابة بنوبة قلبية تؤدى إلى الوفاة.

وذكرت " سي إن إن "أن الدراسة العلمية التي نشرتها مجلة Circulation، أن البرد الشديد يتسبب كذلك في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

ضحايا الحر والبرد:

واعتمدت الدراسة في نتائجها على أكثر من 202 ألف حالة وفاة بأزمة قلبية، بين عامي 2015 و2020، في مقاطعة جيانغسو بالصين.

وأشارت الدراسة إلى أن درجات الحرارة المتطرفة، سواء المرتفعة أو المنخفضة، وزيادة نسبة التلوث، جميعها عوامل ترتبط بزيادة نسبة الوفيات من النوبات القلبية، خصوصًا بين كبار السن والنساء.

درجات حرارة قاتلة:

واعتبرت أن خطورة الحرارة المرتفعة تبدأ في درجات تتراوح بين 28 درجة مئوية إلى 36.6، وخلال موجة الحر التي استمرت يومين بهذا المعدل، كان خطر الوفاة من نوبة قلبية أعلى بنسبة 18 في المئة.

وأضافت الدراسة أنه خلال موجة حر استمرت أربعة أيام عندما تراوحت درجات الحرارة بين 35 درجة إلى 43 درجة، كان خطر الوفاة من نوبة قلبية أعلى بنسبة 74 في المئة.