اشتعال السيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. كيف اتصرف

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة حارة لم تشهدها من قبل نتيجة لتأثرها بمنخفض الهند الموسمي وظاهرة النينو إضافة إلى ظاهرة القبة الحرارية، تتزايد نسب احتمالات نشوب حرائق السيارات، سواء أثناء سيرها أو توقفها، وذلك لأسباب عديدة، من بينها وجود أدوات قابلة للانفجار أو الاشتعال تحت ظروف الحرارة المرتفعة، أو بسبب التشغيل الدائم لأجهزة التكييف بطريقة خاطئة.

ويتساءل العديد من قائدي المركبات عن كيفية التعامل عند نشوب حريق في السيارة أثناء القيادة، لذا يقدم خبراء سلامة الطرق وصيانة السيارات مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند نشوب حريق بالسيارة.

وتستعرض "بوابة الوفد" في التقرير التالي نصائح للتعامل الصحيح عند نشوب حريق بالسيارة:

إيقاف المحرك لفصل الكهرباء باعتبارها مصدر إشعال رئيسي عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

إيقاف السيارة إلى جانب الطريق والخروج منها سريعًا وأصطحاب طفاية الحريق والأوراق المهمة.

إطفاء الحريق بتوجيه بخات قصيرة من مطفأة الحريق إلى ألسنة اللهب.

تنبيه السيارات الأخرى بالطريق بوجود حريق للابتعاد قدر المستطاع عن الحريق.

الاتصال بخدمة الطوارئ بشكل سريع لاحتواء الموقف وتفادي امتداد النيران إلى السيارات الأخرى.

عدم فتح غطاء السيارة الأمامي عند اشتعال حجرة المحرك، لأنه فى هذه الحالة ألسنة اللهب تتصاعد بصورة مضاعفة مما يزيد من حجم الخسائر وتكبد المزيد من النفقات المالية.