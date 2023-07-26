الأوقاف تفتتح معسكر الدعوة الإلكترونية الثاني بالإسكندرية

انطلقت فعاليات المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية في العام المالي الجديد بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء، بحضور الشيخ/ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الاسكندرية والشيخ/ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ/ محمد عسكر مدير إدارة الدعوة الإلكترونية.



وفي كلمته رحب الشيخ نور الدين قناوي بالحضور جميعًا، مؤكدًا أن الدعوة إلى الله (عز وجل) من أشرف الأعمال وأعظمها، وهي نعمة من الله (عز وجل) علينا قال (سبحانه): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة اليوم بلغت درجة كبيرة من التقدم، وهي تُستخدم لأغراض متعددة، مضيفًا أن الوسائل الحديثة التي يمكن استخدامها في الدعوة كثيرة ومتعددة، وينبغي عدم الاقتصار على بعضها دون الآخر، وذلك بهدف تعميم الدعوة عن طريق كل الوسائل المتاحة، حتى ينتشر الخير وتعم الفائدة، مختتمًا حديثه بأن وزارة الأوقاف اتخذت الدعوة الإلكترونية هدفًا استراتيجيًّا لنجاح الدعوة، ومنبرًا للتصدي للأفكار الهدامة.

كلمة الدكتور سلامة محمود



وخلال كلمته أكد الشيخ سلامة محمود عبد الرازق أن وزارة الأوقاف أصبح لها دور ريادي في مجال الدعوة ونشرها عبر الوسائل الحديثة، مشيرًا إلى أن نجاح الداعية يتوقف على إخلاص النية في أداء رسالته، وأن يأخذ بألباب سامعيه و استدراجه اللبق لأفهامهم بما استطاع بالفهم الصحيح، والحجة الظاهرة، مع مراعاة مقتضى الحال، وأن يكون شغله الشاغل التطوير من نفسه، واستخدام الوسائل الحديثة لمواكبة تطورات العصر، والوصل بفكره الوسطي لجميع الفئات، مختتما حديثه بأن واجب الوقت أن نملأ الفضاء الإلكتروني بكل ما هو نافع للتصدي لأصحاب الأفكار المتشددة، والجماعات المتطرفة.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الوزارة لتثقيف الأئمة والوعاظ وتزوديهم بالمهارات اللازمة للتواصل مع الجمهور بمختلف الطبقات والثقافات والأفكار في جميع أنحاء الجمهورية.

