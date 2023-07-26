الإيسيسكو وجامعة نواكشوط تعقدان دورة تدريبية حول صناعة معدات للطاقات المتجددة

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، دورة تدريبية حول صناعة المعدات الخفيفة للطاقات المتجددة وتطوير الابتكار المرتبط بها، بهدف تعزيز الابتكار وبناء قدرات الطلاب في إيجاد حلول للاستفادة من الطاقات المتجددة من خلال الصناعة.

تأتي الدورة التدريبية، التي انعقدت على مدى يومين بمقر الجامعة في نواكشوط واختتمت أعمالها، في إطار الاحتفاء بمدينة نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وخلال افتتاح الدورة أكد السيد محمد ولد سيدي عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، أهمية الابتكار في تطوير الصناعات وخدمة البشرية، مبرزا دعم الإيسيسكو المتواصل للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كلمة جامعة نواكشوط

ومن جانبه أبرز السيد محمد فاضل ديده، نائب رئيس جامعة نواكشوط، سبل وآليات تطوير صناعات المعدات الخفيفة للطاقات المتجددة في موريتانيا، باعتبارها وسيلة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

فيما مثل الإيسيسكو في الدورة، عبر تقنية الاتصال المرئي، الدكتور فؤاد العيني، مدير برامج بقطاع العلوم والتقنية، حيث استعرض في مداخلته جهود المنظمة لدعم دولها الأعضاء في بناء صناعات خضراء، وتوظيف الطاقات المتجددة للحفاظ على البيئة.