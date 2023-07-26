الأوقاف توافق على أول موفد دائم إلى دولة بلجيكا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد الشيخ حسن محمد عبد المعبود محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة للعمل لدى مسجد الهداية شارلروا – بروكسل – بلجيكا ، إيفادًا دائمًا لمدة عام قابل للتجديد .

يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، وبناء على الطلب المتزايد من المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على الإفادة من جهود وخبرات وزارة الأوقاف المصرية في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، من خلال إيفاد أئمة المساجد سواء إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك.

نشرت وزارة الأوقاف المصرية، ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، وذلك كما هو متبع أسبوعيًّا.

وقالت الوزارة، إن ذلك في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، وبيان بعض وجوه إعجازه وعظمته.

وتابعت الوزارة: يسرنا أن ننشر خطبة الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣م بعنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين" إلى ست عشرة لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

ترجمة الخطب

• أولاً: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة العربية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-arabic.pdf

• ثانيًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-french.pdf

• ثالثًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-swahili.pdf

• رابعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-hawsa.pdf

• خامسًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../07/28-7-2023-english2.pdf

• سادسًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-Greek2.pdf

• سابعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-german.pdf

• ثامنًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-Turkia.pdf

• تاسعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-urdi.pdf

• عاشرًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة البشتو اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-pashtu.pdf

• الحادي عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-farsi.pdf

• الثاني عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-amharia.pdf

• الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة العبرية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-abraria.pdf