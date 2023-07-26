الأوقاف: إيفاد ثلاثة أئمة إلى البرازيل

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد عدد جديد من الأئمة لدولة البرازيل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، وبناء على الطلب المتزايد من المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على الإفادة من جهود وخبرات وزارة الأوقاف المصرية في الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة ، من خلال إيفاد أئمة المساجد سواء إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك.

الأئمة الموفدون



1. الشيخ محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية / أورغوايانا / البرازيل.

2. الشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى المركز الإسلامي / مناوس / الأمازون / البرازيل .

3. الشيخ عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية من الأئمة المتميزين وحاصل درجة الدكتوراه للعمل لدى جمعية الرفاهية والثقافة الإسلامية / سان ميكال / ساوباولو / البرازيل.



نشرت وزارة الأوقاف المصرية، ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، وذلك كما هو متبع أسبوعيًّا.

وقالت الوزارة، إن ذلك في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، وبيان بعض وجوه إعجازه وعظمته.

وتابعت الوزارة: يسرنا أن ننشر خطبة الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣م بعنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين" إلى ست عشرة لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

ترجمة الخطب

• أولاً: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة العربية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-arabic.pdf

• ثانيًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-french.pdf

• ثالثًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-swahili.pdf

• رابعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-hawsa.pdf