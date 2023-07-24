الأعلى للجامعات يعتمد 40 مجلة علمية بالأزهر

تصدرت وتفردت جامعة الأزهر عن غيرها من سائر الجامعات المصرية بفوز 40 مجلة علمية تمثل كافة المجالات العلمية والبحثية في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بعد حصولها على أعلى تقييم؛ حيث حصلت 40 مجلة من مجلات الجامعة على تقييم ٧/٧ في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.

قال ذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التميز العلمي يعد إضافة حقيقية إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا الإنجاز الجديد لرصيد جامعة الأزهر يأتي للعام الثالث على التوالى، مما يؤكد أننا ماضون في الطريق العلمي الصحيح الذي يسهم بشكل كبير في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا باعتبارها كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف دول العالم.

تصنيف الجامعات

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن استمرار تصدر وارتفاع تصنيف المجلات العلمية بجامعة الأزهر في تقييم المجلس الأعلى للجامعات بمختلف القطاعات يؤكد على نجاح الجامعة في القطاعات العملية والتطبيقية جنبًا إلى جنب مع نجاحها في قطاعات: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز العلمي الكبير يأتي انطلاقًا من إيمان جامعة الأزهر بأن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقا من عالمية رسالة جامعة الأزهر، وفي إطار الدعم والنشاط العلمي الكبير لقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر إلى فريق العمل القائم على تحقيق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالى، وفى مقدمتهم الدكتور ياسر حلمى، مدير مكتب التميز الدولى بالجامعة، مشيرا إلى أنه ووفقا للإحصاءات ومقارنة نتائج الأعوام السابقة فإن مجلات جامعة الأزهر حققت تقدما ملحوظا فى التصنيف الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى تصنيف يوليو 2023 بزيادة عن تقييم يوليو 2022م العام الماضى لـ(9)مجلات حصلت على اعلى درجة (7) درجات، وقل عدد المجلات الحاصلة على 6,5 من 16 إلى 12؛ لأنها ارتفعت فى التقييم إلى 7 درجات.

وبهذا تتصدر جامعة الأزهر عدد المجلات الحاصلة على أعلى تقييم 7 /7 بعدد 40 مجلة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة الأزهر يصدر عنها الآن عدد 69 مجلة علمية، منها 65 مجلة علمية مقيدة بالمجلس الأعلى للجامعات فى مختلف التخصصات العلمية (العربية، والشرعية، والعملية) بما فى ذلك قطاع الطب والعلوم الأساسية والصيدلة والهندسة وغيرها من التخصصات العملية.

جدير بالذكر أن ملف المجلات العلمية يسهم بشكل كبير في دعم نشاطات الدراسات العليا والبحوث في مختلف الملفات من خلال دعم المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الأزهر، ورفع كفاءة الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب على البحوث العلمية والنشر وتصنيف الجامعة، والمشروعات العلمية الدولية، ومتابعة الوحدات البحثية ، وملف التنمية المستدامة والجامعة الخضراء وغيرها من الملفات المعنية؛ تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.