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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل فتة الحمص على خطى المطبخ اللبناني

فتة الحمص
فتة الحمص

فتة الحمص من أشهى الأكلات الشامية التي يعشقها الدول العربية، وأصبحت مطلوبه بشكل كبير في مصر، لمذاقها اللذيذ ومكوناتها التي تتوفر أغلبها في المطبخ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص

المقادير

- حمص : 2 كوب (مسلوق)

- الماء : نصف كوب

- الخبز العربي : 4 أرغفة (مقطع)

- لبن زبادي : كوب

- الثوم : فصّان

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الطحينة : 4 ملاعق كبيرة

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- صنوبر : حسب الرغبة (محمص)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

 

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طريقة عمل فتة الكبيبة اللذيذة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

وزعي قطع الخبز في صينية فرن وأدخليها الفرن حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبي.

ضعي الحمص مع الماء في قدر على النار واتركيه لحوالي 10 دقائق حتى يمتص الحمص معظم كمية الماء، ثم رشي الملح وارفعي القدر عن النار.

 

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حضري فتة لحم في عيد الأضحى بخطوات بسيطة

في وعاء، اخلطي الزبادي مع الثوم، والكمون، وعصير الليمون، والطحينة، ورشة ملح.

حضري طبق التقديم ووزعي قطع الخبز المحمص، ثم وزعي فوقه الحمص الساخن، ثم خليط الزبادي والطحينة.

ذوبي السمن واسكبيه على وجه الفتة، وزينيها بالصنوبر المحمص، والبقدونس المفروم وقدميها.

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