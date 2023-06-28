حضري فتة لحم في عيد الأضحى بخطوات بسيطة

تعتبر فتة لحم سهلة من أشهي واشهر مأكولات عيد الأضحى المبارك التي يمكن صنعها علي سفرتك، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالصوص وزينيها باللوز المحمص والبقدونس المفروم.

فتة لحم

مقادير فتة لحم



- صوص الطماطم الأحمر :

طماطم : 4 حبات (مخلوطة في الخلاط)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

البصل : 1 حبة (مبشور)

الخل : 3 ملاعق كبيرة

- صوص الزبادي :

زبادي : 400 غراماً

الطحينية : ملعقة كبيرة ونصف

عصير الليمون : 3 حبات

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

الخل : 2 نقطة

- الخبز : 2 رغيف (محمص)

- الأرز المصريّ : كوب (جاهز)

- اللحم الضاني : حسب الرغبة (مسلوق)

- لوز : كوب (محمص)

- بقدونس : كوب (مفروم)

فتة لحم



طريقة التحضير



لتحضير صوص الطماطم: ضعي القليل من الزيت فى قدر على النار، ثم أضيفي البصل والثوم وحركي حتى يتشوح البصل، ثم أضيفي الخل والطماطم المعصورة ثم اتركي الخليط على النار حتى يتسبك الصوص.

لتحضير صوص الزبادي: ضعي الزبادي في طبق، ثم أضيفي الطحينة، وصبي عصير الليمون، والثوم المهروس، والملح، وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم أضيفي نصف كوب من مرق سلق اللحم الضاني على الصوص وحركي.

وزعي الخبز المحمص بطبق التقديم، ثم رشي صوص الزبادي، ووزعي صوص الطماطم، وأضيفي طبق من الأرز المصري الجاهز وشربي الأرز بصوص الزبادي.

وزعي اللحم الضاني المسلوق على وجه الطبق وزيني بصوص الطماطم، واللوز المحمص، والبقدونس المفروم، وقدميها.