طريقة عمل فتة الكبيبة اللذيذة

ترغب الأمهات في إبهار أفراد أسرتها بتحضير وصفات جديدة ومميزة تحظى على إعجاب الجميع، لذا نقدم لك وصفة فتة الكبيبة اللذيذة بخطوات سهلة.

طريقة عمل فتة الكبيبة

المقادير

- كبيبة : 8 حبات (مقلية)

- لبن زبادي : 2 كوب

- الطحينة : 2 ملعقة كبيرة

- الخبز : كوب (مقطع ومحمّص)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

طريقة التحضير

نقلي الكبة ونقطعها إلى أنصاف.

لخليط لبن الفتة: نخفق يدوياً كوبان من لبن الزبادي، وملعقتا طحينة وفصان من الثوم المهروس، وملح، وفلفل أسود، وعصير ليمونة ويمكن الإضافة بحسب الرغبة.

في وعاء التقديم نفرد الخبز المحمص، ثم نسكب فوقه صوص اللبن المخلوط، ونضع عليه أنصاف قطع الكبة، ونزين الفتة بالبقدونس والصنوبر المقلي.