"ربوا عيالكم".. أسامة منير يوجه رسالة للآباء في عيدهم

وجه الإعلامي أسامة منير رسالة لكل الآباء المصريين بمناسبة عيد الأب، وذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليعبر عن مدى استيائه من تصرفات أغلب الشباب، حيث يراه أن العامل الأساسي في ذلك هو عدم تدخل الأب.

أسامة منير عبر إنستجرام

وقال أسامة منير خلال الفيديو: " يا كل أبهات مصر بمناسبة عيد الأب أو اليوم العالمي للأبوة، ربوا عيالكم، العيال مبقتش متربية.. في أبهات كمان مش متربية، أنا مش عارف أقول إيه.. لما نوصل للانحدار دا في العلاقات والتصرفات.. دي مش مصر، في حاجة غلط، أنا طبعًا مقدرش أقول إن مصر كلها كده، لكن النماذج دي ماهي في مصر وبنسمع عنها".

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الإعلامي أسامة منير

أسامة منير يكشف سبب إفساد العلاقة بين الزوجين

ظهر أسامة منير في فيديو سابق على فيسبوك، ليكشف سبب فساد العلاقة الزوجية، قائلًا: "من أكتر أسباب إفساد العلاقة الزوجية لما الزوجة تقولك هات معاك فينو وأنت جاي، أو خد الزبالة وأنت نازل".

وأضاف:"إحساس مهين بالذات خد الزبالة وأنت نازل، وحش جدًا بالذات لو متأنتك ونازل".

وحل الإعلامي أسامة منير ضيف ببرنامج " أنا سعيد "، للإعلامي سعيد جميل وأعرب عن حزنه واستيائه الشديد من عدم مصداقية بعض البرامج.

وقال منير:"بصراحة ومش هذكر أسماء في برامج بتراعي، وفي برامج كل هدفها إنها تنجح وتركب التريند، ودي الأزمة الموجودة دلوقتي، والمرسل بيوصل رسالة توعية، والإعلام بيشتغل على تسلية وتثقيف وتوجيه المواطن".