عاجل
رئاسة النيجر: الرئيس وعائلته بخير.. وعناصر من الحرس الوطني انخرطت عن مسارها البورصة تخسر3 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

"ربوا عيالكم".. أسامة منير يوجه رسالة للآباء في عيدهم

الإعلامي أسامة منير
الإعلامي أسامة منير

وجه الإعلامي أسامة منير رسالة لكل الآباء المصريين بمناسبة عيد الأب، وذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليعبر عن مدى استيائه من تصرفات أغلب الشباب، حيث يراه أن العامل الأساسي في ذلك هو عدم تدخل الأب.

 

أسامة منير عبر إنستجرام

وقال أسامة منير خلال الفيديو: " يا كل أبهات مصر بمناسبة عيد الأب أو اليوم العالمي للأبوة، ربوا عيالكم، العيال مبقتش متربية.. في أبهات كمان مش متربية، أنا مش عارف أقول إيه.. لما نوصل للانحدار دا في العلاقات والتصرفات.. دي مش مصر، في حاجة غلط، أنا طبعًا مقدرش أقول إن مصر كلها كده، لكن النماذج دي ماهي في مصر وبنسمع عنها".

 

لمشاهدة الفيديو اضعط هنا 

txt

TikTok يمنح الآباء مزيدًا من التحكم فيما يراه المراهقون

 

الإعلامي أسامة منير

أسامة منير يكشف سبب إفساد العلاقة بين الزوجين

ظهر أسامة منير في فيديو سابق على فيسبوك، ليكشف سبب فساد العلاقة الزوجية، قائلًا: "من أكتر أسباب إفساد العلاقة الزوجية لما الزوجة تقولك هات معاك فينو وأنت جاي، أو خد الزبالة وأنت نازل".

 

وأضاف:"إحساس مهين بالذات خد الزبالة وأنت نازل، وحش جدًا بالذات لو متأنتك ونازل".

 

وحل الإعلامي أسامة منير ضيف ببرنامج " أنا سعيد "، للإعلامي سعيد جميل وأعرب عن حزنه واستيائه الشديد من عدم مصداقية بعض البرامج.

 

txt

صراع بين الآباء والأبناء على الحب عنوان الحلقة 11 من "عزيز الروح"

 

وقال منير:"بصراحة ومش هذكر أسماء في برامج بتراعي، وفي برامج كل هدفها إنها تنجح وتركب التريند، ودي الأزمة الموجودة دلوقتي، والمرسل بيوصل رسالة توعية، والإعلام بيشتغل على تسلية وتثقيف وتوجيه المواطن".

 

مواد متعلقة

TikTok يمنح الآباء مزيدًا من التحكم فيما يراه المراهقون

القباج تطلق مبادرة "الأب القدوة" وتكرم عددًا من الآباء والشخصيات العامة

جحود الآباء.. حكاية الطفل ضحية تعذيب والده حتى الموت

آداب المنصورة تحتفل بعيد الأب وتكرم الآباء المثاليين

"قراءة في مسار الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز"

مرصد الأزهر يحث الآباء على تشجيع أبنائهم لحسن اختيار الأصدقاء

صراع بين الآباء والأبناء على الحب عنوان الحلقة 11 من "عزيز الروح"
الجريدة الورقية