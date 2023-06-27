TikTok يمنح الآباء مزيدًا من التحكم فيما يراه المراهقون

واجهت TikTok مؤخرًا تدقيقًا بشأن مشكلات سلامة الأطفال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى نظرًا لقاعدة مستخدميها المليئة بالشباب وكثرة المحتوى غير المناسب على المنصة.

الآن، أعلنت الشركة (المملوكة لشركة ByteDance الصينية) أنها تمنح الآباء مزيدًا من التحكم فيما يمكن لأبنائهم المراهقين رؤيته. إنها تضيف عناصر تحكم جديدة لتصفية المحتوى إلى ميزة "الاقتران العائلي"، مما يسمح للآباء بتصفية مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف محددة - مع إبقاء الأطفال في الحلقة.

قدمت TikTok ميزة الاقتران العائلي في عام 2020 كطريقة للسماح للآباء بالربط مباشرة بحسابات أطفالهم ثم تعطيل الرسائل المباشرة عن بُعد وتعيين حدود وقت الشاشة وتمكين وضع "المحتوى المقيد".

وفي العام الماضي، أضافت أداة تقوم تلقائيًا بتصفية مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف قد لا يرغب المستخدمون في رؤيتها في موجزات For You أو Follow.

تجمع عناصر التحكم الجديدة بشكل أساسي بين هاتين الميزتين، مما يمنح الآباء خيار تصفية مقاطع الفيديو عن بُعد من حسابات أطفالهم في For You أو Follow بكلمات أو علامات تصنيف محددة.

Family Pairing أداة ترشيح جديدة من تيك توك

كتب TikTok: "نجلب أداة [ترشيح المحتوى] هذه إلى Family Pairing لتمكين مقدمي الرعاية للمساعدة في تقليل احتمالية مشاهدة محتوى المراهقين الذين قد يجدونها متناقضة بشكل فريد".

تمنح أحدث أداة من TikTok للآباء مزيدًا من التحكم في ما يمكن لأبنائهم المراهقين رؤيته

تيك توك

أخبرت الشركة سكاي نيوز في الوقت نفسه أنه سيتم تنبيه الأطفال إلى عوامل التصفية المختارة من قبل والديهم ويمكنهم اختيار عدم الاشتراك

. كتبت الشركة: "بشكل افتراضي ، يمكن للمراهقين عرض الكلمات الرئيسية التي أضافها مقدم الرعاية الخاص بهم، ونعتقد أن هذه الشفافية يمكن أن تساعد أيضًا في تحفيز المحادثات حول حدود الإنترنت والسلامة". كما أردنا أن نتأكد من احترامنا لحق الشباب في المشاركة ".

أعلنت TikTok أنها ستشكل مجلس شباب عالميًا في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن الهدف سيكون "الاستماع إلى تجارب أولئك الذين يستخدمون منصتنا بشكل مباشر وأن يكونوا في وضع أفضل لإجراء تغييرات لخلق تجربة أكثر أمانًا لمجتمعنا."

تم انتقاد TikTok لتعريض الأطفال لمقاطع فيديو تُظهر إيذاء النفس واضطرابات الأكل ومحتويات أخرى غير مناسبة، غالبًا ما يتم إخفاءها بواسطة علامات تصنيف معدلة قليلاً ومصممة عن طريق الاعتدال الجانبي.

تواجه الشركة لوائح محتوى جديدة في المملكة المتحدة من خلال قانون الأمان عبر الإنترنت، ويعمل المشرعون الأمريكيون على قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت الذي من شأنه إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok على إضافة ضمانات عبر الإنترنت للأطفال.

تم حظر TikTok مؤخرًا في مونتانا، لكن الشركة تقاضي الدولة على أساس أن الحظر ينتهك التعديل الأول وقوانين أخرى.