بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي فى ودية من العيار الثقيل اليوم

يلتقي فريق بايرن ميونخ أمام نظيره مانشستر سيتي بالمباراة الودية التى تجمعهما على الملعب الاولمبي الوطني في اليابان، استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

و يأمل توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، تحقيق أقصى استفادة من مباراة اليوم أمام السيتي، حيث يرغب المدرب الألماني في دخول الموسم الجديد بكامل قوته.

بينما ينوى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الدفع بأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة المرتقبة للوقوف على حالة الفريق أمام خصم قوي وعنيد.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الودية

و أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي عن إذاعتها للمباراة المرتقبة غدًا، والتي ستشهد إثارة وحماس على غرار مباريات الفريقين خلال المواسم الماضية.