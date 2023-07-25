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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جنابر وساني يقودان تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر سيتي

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يواصل بايرن ميونخ استعدادته القوية لمواجهة مانشستر سيتي الألماني، ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد باليابان.

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بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة

ويحاول الجهاز الفني لـ بايرن ميونخ بقيادة توماس توخيل الخروج من المواجهة المرتقبة بالاستفادة القصوى، حيث يعد مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق الأوروبية خلال الموسم الماضي، بعدما نجح في التتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي".

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ توماس توخيل مباراة السيتي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى : نوير .

الدفاع : بنجامين بافارد ، دايوت اوباميكانو ، ماتياس دي ليخت ، الفونسو ديفيز .

الوسط : يوزوا كيميتش ، ليون جروتسكا ، جمال موسيالا .

خط الهجوم : كينجسلي كومان ، ليروي ساني ، جنابري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الواحدة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي ستشهد اشراك العناصر الجديدة لكل من البفاري والمان سيتي.

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