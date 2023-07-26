الأسوأ لم يأت بعد.. الحكومة تفجر مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يشهد الشارع المصري موجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي وصلت إلى 45 درجة على محافظات الوجه القبلي، و40 درجة بمحافظات القاهرة الكبرى.

فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال مداخلة تليفزيزنية: إن ما يحدث فى العالم من موجة حارة سببه التغيرات المناخية، والعالم دخل مرحلة الظروف المناخية الجانحة.

الأسوأ لم يأت بعد

وتوقعت فؤاد، أن تكون هناك ارتفاعات كبيرة الشهر المقبل، وأن الأسوأ لم يأت بعد، موضحة أن ما رأيناه في العالم من تغيرات مناخية منذ عامين أصبح أمر واقع علينا أن نتعامل معه.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام الحالية والقادمة، لأنه يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة قالت هيئة الأرصاد، تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناءحتى يوم الجمعة المقبلة، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي.

فيما تستمر موجات الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.