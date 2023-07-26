حالة الطقس.. ارتفاع شديد في الرطوبة ودرجات الحرارة تسجل 45

يشهد اليوم الأربعاء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وتنشر "بوابة الوفد" بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة والأنحاء

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 39

العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 39

6 أكتوبر الصغرى 27 والعظمى 39

بنها الصغرى 26 والعظمى 38

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35

العلمين الجديدة الصغرى 25 والعظمى 33

مطروح الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة الصغرى 24 والعظمى 42

كاترين الصغرى 19 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 36

الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 38

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 39

السويس الصغرى 26 والعظمى 39

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

الفيوم الصغرى 26 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40

المنيا الصغرى 25 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

سوهاج الصغرى 28 والعظمى 43

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان الصغرى 30 والعظمى 45