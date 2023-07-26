الأفضل لمرضى السكر.. خبز الصويا الصحي

يعتبر خبز الصويا لمرضى السكر من الوصفات الصحية الخفيفة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة خبز خاصة لمرضى السكري، بالصويا المفيد، لجميع الوجبات اليومية.

خبز الصويا لمرضى السكر

مقادير خبز الصويا لمرضى السكر

- دقيق الأرز : كوب

- دقيق : 5 ملاعق كبيرة (الصويا)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- لبن : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

خبز الصويا لمرضى السكر

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، نخلّي طحين الأرز، وطحين الصويا، والبيكنج باودر، والملح.

اخفقي اللبن مع البيض في وعاء.

اصنعي حفرة في وسط الخليط، وأضيفي مزيج البيض باللبن.

قلبي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك خليط متجانس القوام.

يسكب المزيج في قالب فرن مدهون بالزيت ورشة طحين، أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي القالب للفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 20-25 دقيقة أو حتى النضوج التام.

أخرجي الخبز من الفرن واتركيه في القالب حتى يبرد بشكل كامل، ثم قطعيه لشرائح وقدميه مع الوجبات.