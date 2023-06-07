طريقة عمل خبز الشوفان لسد الجوع| يمكن أن يتناوله مرضى السكري

يعرف الخبز العادي بسعراته الحرارية العالية، لذلك يتجنبه متابعي الحمية الغذاية لخسارة الوزن، حتى لا يزدادون في الوزن، كما أنه يشعرهم بالجوع المستمر، لذا يفضل تناول خبز الشوفان حيث يعمل على سد الشهيه والشعور بالشبع فترة أطول، كما يتميز بالعديد من الفوائد الهامة لصحتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وفوائده.

طريقة عمل خبز الشوفان

المقادير

- دقيق : 2 كوب (شوفان)

- ماء بارد : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق والملح. اخلطي المكونان حتى يتداخلا.‏

‏‏ أضيفي الماء تدريجياً وحرّكي المزيج حتى يتجانس.‏

‏‏ ادعكي المزيج بواسطة يديك لـ3 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.‏

‏‏ قسّمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم وضعيها على صينية كبيرة منثورة بالدقيق.‏

‏أضيفي القليل من الدقيق على وجه الكرات واضغطي على هذه الأخيرة بواسطة يديك حتى ‏تحصلي على شكل دوائر.‏

غلّفي الصينية بورق نايلون واتركيها جانباً لـ10 دقائق حتى ترتاح العجينة.‏

‏افردي إحدى دوائر العجين على سطح منثور بالدقيق بواسطة النشابة.‏

‏حمّي مقلاة على حرارة متوسطة. أضيفي دائرة العجين

واطهيها لدقيقة من كلّ جهة عندما ‏تنضج، ضعيها في طبق.‏

‏أعيدي الخطوتين السابقتين حتى انتهاء الكمية.‏

‏قدّمي الخبز ساخناً على سفرتك.‏

فوائد الشوفان

تعزيز صحة القلب

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تعزيز صحة القلب.

حيث ربطت العديد من الدراسات ما بين استهلاك الشوفان وتعزيز صحة القلب، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية، بالإضافة لكونه مصدر غني بفيتامينات ومعادن هامة لتنظيم عمل القلب، وتبين في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول وجبات من الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

كما تبين أن بيتا جلوكان وهو أحد أهم الألياف القابلة للذوبان والموجود في الشوفان له تأثير إيجابي على التقليل من الكوليسترول.

خبز الشوفان

يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان التى تساعد على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.

الوقاية من الإصابة بالسكري

يساعد تناول الشوفان يوميًا في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وذلك كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض (مؤشر ارتفاع نسبة السكر في الدم)، فعندما يكون المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفض، هذا يعني أن عملية إفراغ المعدة ستكون أبطأ وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على مستويات السكر في الدم وسوف يحسن من حساسية الأنسولين.