الحسيني : ميدالية السيسي " مجرد بداية " ومجهود سنوات والقادم أفضل

أعرب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح عن سعادته بالميدالية البرونزية التي احرزها زياد السيسي في منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

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وقال الحسيني: لقد استطعنا تحقيق العديد من الانجازات خلال الأعوام الماضية حيث حصدنا العديد من الميداليات في بطولات العالم للناشئين وسيطرنا على التصنيف الدولي للناشئين كما تحسن تصنيف لاعبينا في الكبار، وكان ينقصنا ميدالية ببطولة العالم نكلل بها مجهودنا وتكون بمثابة مؤشر كبير لنا قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

الحسيني: ميدالية السيسي نتاج مجهود سنوات وانتظرو المزيد

وأكد الحسيني أن ميدالية زياد السيسي هي أول ميدالية لمصر في منافسات الفردي، والأولى لمصر في جميع المنافسات منذ برونزية منتخب سلاح الشيش في نسخة 1951 بمدينة ستوكهولم حين كانت المنافسة في الفرق تنحصر بين خمس دول.

وأضاف الحسيني: هذه الميدالية لن تكون الأخيرة انتظروا منا المزيد من الانجازات وانتظرونا في أولمبياد باريس 2024 فهي هدفنا الرئيسي.

واستطاع زياد السيسي التتويج بالميدالية البرونزية في النسخة الجارية من بطولة العالم للسلاح بمدينة ميلانو الإيطالية عقب خسارته أمام الجورجي ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15–14 “اللمسة الذهبية” في نصف نهائي قوي.