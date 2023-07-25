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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يهنئ زياد السيسي على ضمان أول ميدالية ببطولة العالم للكبار

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب زياد السيسي ومجلس إدارة الاتحاد  برئاسة عبد المنعم الحسيني والاجهزة الفنية والادارية بعد تاهل لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف زياد السيسي  لنصف نهائي بطولة العالم للكبار للسلاح، والتي تقام في إيطاليا وضمان ميدالية لمصر ببطولة العالم .

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وزير الشباب: توفير البنية التحتية لتطوير رياضة تنس الطاولة للمنافسة عالميًا

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرياضية التي يحققها الرياضيون المصريون على المستوى الدولي، وأشاد بالجهود التي يبذلها اللاعب زياد السيسي والمستوي الفني الذي ظهر به خلال العامين السابقين بفضل منظومة السلاح المصري المتميزة والتي تعد احد عناصر المنظومة الرياضية المصرية الناجحة

وأكد الوزير دعم الحكومة المصرية للرياضة والرياضيين، والتزامها بتوفير الدعم اللازم لتطوير الرياضة في مصر .

ويعد تأهل اللاعب زياد السيسي لنصف نهائي بطولة العالم للكبار للسلاح إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية، حيث يضيف هذا الإنجاز مزيدًا من الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف الرياضات، ويؤكد على مكانة مصر بين دول العالم في هذه الرياضة.

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وزير الشباب: توفير البنية التحتية لتطوير رياضة تنس الطاولة للمنافسة عالميًا
الجريدة الورقية